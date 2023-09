Ministra do Esporte, Ana Moser deve ser exonerada por Lula para dar lugar a nome do centrão

O presidente Lula comunicou nesta terça-feira (5) à ministra do Esporte, Ana Moser, sobre sua provável exoneração do cargo. Essa mudança ministerial faz parte da estratégia do governo para acomodar o centrão e garantir apoio no Congresso Nacional. A expectativa é que o anúncio oficial da troca seja feito nesta quarta-feira (6).

O encontro entre Lula e Ana Moser ocorreu no Palácio do Planalto durante a tarde de hoje. Segundo informações, o líder do Progressistas (PP) na Câmara dos Deputados, André Fufuca (MA), deverá assumir a pasta do Esporte.

Embora a alteração na pasta não tenha sido confirmada oficialmente pela Secom (Secretaria de Comunicação Social) nem pela assessoria da ministra, outra conversa entre as partes está prevista para amanhã.

O governo já havia anunciado, desde julho, a intenção de realizar uma reforma ministerial, mas faltava definir em quais ministérios os novos integrantes do centrão seriam alocados. Além da mudança no Ministério do Esporte, está previsto o anúncio de Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) como responsável pela pasta de Portos e Aeroportos.

O Ministério do Esporte deve receber parte do orçamento proveniente das apostas esportivas, incluindo empresas como a Bet. Essa estratégia visava atrair o PP, que considerava o Esporte um ministério de menor importância e almejava o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável pelo programa Bolsa Família.

Se a exoneração de Ana Moser for confirmada, ela será a terceira ministra a deixar o governo Lula. Em fevereiro, houve uma troca no GSI (Gabinete Institucional de Segurança) devido a polêmicas envolvendo o 8 de Janeiro. Em junho, o partido União Brasil demandou a primeira troca no centrão, que ocorreu no Ministério do Turismo.