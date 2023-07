Minirreforma ministerial abre disputa pela presidência da Câmara em 2025

A minirreforma nos ministérios do atual governo que vem sendo negociado pelo Centrão deve começar a definir quem será indicado para disputar a presidência da Câmara dos Deputados em 2025. Neste momento, os partidos que compõem o Centrão, trabalham para indicar nomes para a Esplanada dos Ministérios e também para assumir alguma estatal.

Além do comando da Caixa Econômica Federal, o grupo espera a nomeação de ministros para 3 pastas: Turismo, Desenvolvimento e Assistência Social e Esportes. A mudança no Turismo já é certa. As demais ainda estão em negociação.

O Centrão espera com as mudanças contemplar nomes indicados pelas representações na Câmara de União Brasil, PP e Republicanos, partidos que não se sentem devidamente atendidos no governo e que desejam ter mais poder na administração Lula.

Atualmente,, 53 anos, e, de 51 anos, são os dois nomes considerados mais fortes para para suceder a cadeira que hoje é ocupada por Arthur Lira (PP-AL) deve ser anunciado como pré-candidato em 2023, no início deste 2º semestre.

Além desses, Hugo Motta (Republicanos-PB), 33 anos, e Isnaldo Bulhões (MDB-AL), 46 anos, também tentam participar da corrida sucessória na Câmara, mas com menos viabilidade neste momento.

Pelo governo, o que se busca é um nome de consenso. Lula reconhece que o Palácio do Planalto não tem como lançar um candidato próprio, do PT, com reais chances de vitória. O presidente já avisou que esse tema tem de ser resolvido entre os deputados de partidos que o apoiam para haver uma disputa suave.

*Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com