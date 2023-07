Reunião entre Lula e União Brasil para selar troca no Ministério do Turismo é adiada

O presidente nacional do União Brasil, Luciano Bivar, informou que a reunião de representantes da sigla com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, marcada para esta sexta-feira (7), foi adiada. Segundo ele, o encontro vai ocorrer após a discussão e votação da pauta econômica pelo Congresso. A expectativa era de que durante a reunião fosse oficializada a nomeação do deputado federal Celso Sabino (União Brasil – PA) para o Ministério do Turismo. Em nota divulgada nesta quinta-feira (6), o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que o parlamentar paraense vai assumir a pasta.

“Foi cancelada (a reunião), sim, para uma nova oportunidade. Para tratar com mais amplitude após o término das votações do campo econômico”, declarou Bivar à CNN.

VEJA MAIS

A reunião deve ser realizada agosto. Ainda não foi definido pelo governo se Celso Sabino assumirá o Turismo em modelo de “porteira fechada”, também com a indicação para o controle da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), presidida atualmente pelo ex-deputado federal Marcelo Freixo, do PT.