Governo Lula anuncia investimentos de R$ 600 milhões do Fundo Amazônia

Até 2025, o governo federal deve aplicar R$ 600 milhões do Fundo Amazônia em ações de monitoramento e controle, regularização fundiária e ambiental e atividades produtivas sustentáveis. O anúncio foi feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva nesta terça-feira (5), durante a cerimônia de celebração do Dia da Amazônia no Palácio do Planalto.

De acordo com Lula, o investimento busca apoiar cidades no controle do desmatamento e de incêndios florestais, mas haverá condição para repasse dos recursos, como redução da taxa de desmatamento e das queimadas. O presidente informou que as conversas com prefeitos e governadores da Amazônia para tratar sobre o assunto serão intensificadas.

“É importante trazer os prefeitos de cidades em todo o território amazônico para que a gente não os tenha como inimigos, mas parceiros na construção da Amazônia em pé que tanto desejamos”, disse.

Atualmente, há 69 municípios prioritários. Na 1ª etapa do programa, devem ser transferidos até R$ 150 milhões, podendo o valor chegar a R$ 200 milhões em 2024 e a R$ 250 milhões em 2025.

Também estavam presentes na cerimônia desta terça-feira a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) e os ministros Flávio Dino (Justiça), Sonia Guajajara (Povos Indígenas), Anielle Franco (Igualdade Racial), Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar) e Esther Dweck (Gestão e da Inovação em Serviços Públicos).