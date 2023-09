Pará terá nova Unidade de Conservação no Baixo Amazonas

No Dia da Amazônia, nesta terça-feira (5), o Governo do Pará anunciou a criação da 28ª Unidade de Conservação Integral do território paraense. A unidade com 126 mil hectares, destinada à preservação e também atenderá a pesquisas e estudos sobre o bioma amazônico. O ambiente natural, entre os municípios de Aveiro e Juruti, na região oeste paraense, contará com a Estação Ecológica (Esec) Mamuru.

“O governo do Estado cria mais uma Unidade de Conservação. Além da preservação florestal, o que permitirá inclusive gestão da sua biodiversidade, com implementação de estratégias de conhecimento da biodiversidade local, também tem um papel importante na preservação dos povos tradicionais e das comunidades indígenas que habitam nesta região”, observou o governador Helder Barbalho.

A Esec Mamuru é estratégica para garantir a proteção de espécies ameaçadas de extinção e a manutenção dos serviços ambientais. Com 126 mil hectares, a nova UC vai reforçar o mosaico de áreas protegidas da região, que incluem parques nacionais com uma variada biodiversidade e ecossistemas diversos.

“Isto compõe a estratégia do governo do Pará de ampliação das suas áreas de preservação, de fortalecimento da sua estratégia de floresta viva, de floresta em pé, conciliando com estratégias de concessão de florestas que estarão sendo lançadas em parceria com a iniciativa privada, de concessão de restauros de áreas que tiveram floresta e que sofreram um ataque de grilagem e de desmatamento e que possam recompor a sua área desmatada, como também as ações de intensificação das áreas produtivas, conciliando as vocações do Estado”, completou o chefe do Executivo paraense.

A 28ª Unidade de Conservação (UC) estadual vai contar com ações efetivas do Estado voltadas ao monitoramento, fiscalização e manejo adequado, a fim de garantir a preservação dos recursos naturais presentes na região. Além disso, serão promovidas atividades de educação ambiental e conscientização da população local sobre a importância da UC.

Para que o território pudesse ser elevado à categoria de área protegida, a equipe do Ideflor-Bio realizou diversos estudos técnicos e consulta pública que permitiram identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a UC. A realização desses processos de forma prévia, possibilita que a sociedade participe ativamente do processo, oferecendo subsídios para o aprimoramento da proposta.

