Federação entre União e PP deverá se chamar União Progressista

A União Brasil e o Partido Progressista estão se unindo em uma federação que será chamada de União Progressista (UP), com a intenção de utilizar seu capital político para reivindicar a relatoria do Orçamento de 2023. Isso iria contra um acordo prévio que envolvia a indicação de um deputado do PL para o cargo. A informação é de fontes do Congresso ouvidas pela CNN.

A proposta em negociação é consolidar a federação após a instalação das comissões na Câmara, garantindo assim os acordos já feitos, mas antes da Comissão Mista de Orçamento. A UP tem como objetivo conquistar a relatoria do orçamento de 2024 para o deputado Celso Sabino.

No entanto, o PL teria negociado com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP), que abriria mão de comandar a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) para relatar o orçamento. A CCJ ficará com o PT. A cúpula do partido liberal tem sinalizado que não pretende ceder novamente.

Com a consolidação, a União Progressista se tornaria o maior grupo partidário da Câmara, com 108 deputados, sendo 59 do União e 49 do PP.

As federações atuam como um único partido por, pelo menos, quatro anos. Na Câmara, os grupos são usados para contabilizar a proporcionalidade entre os partidos, como nas comissões. Lira precisará acomodar os apetites dos partidos para fechar o desenho das comissões, o que deve acontecer até o fim da próxima semana.

Nesse cenário, o PL deve conquistar a presidência da comissão de Fiscalização e Controle, uma das mais cobiçadas pelos partidos recentemente.

A eleição da nova Mesa da Comissão Mista de Orçamento será até 28 de março, quando acaba o mandato da atual composição.

Uma liderança do União Brasil disse à CNN que ainda faltam alguns ajustes para concluir a federação e que o maior desafio está em “equacionar os cenários nos Estados”. A federação também mira as eleições municipais de 2024.