Lira vence com recorde a Presidência da Câmara dos Deputados; vídeo

O deputado federal Arthur Lira (PP-AL) foi reeleito, nesta quarta-feira (1º), para o segundo mandato como presidente da Câmara dos Deputados. O parlamentar recebeu 464 votos dos 513 deputados federais. Ele governará a Casa Legislativa pelos próximos dois anos. As informações são da Agência Estado.

A reeleiçãode Lira estava praticamente certa, depois de um acordo com 20 partidos. Só ficaram de fora a federação PSOL/Rede e o Novo.

Lira assume a condição de principal força política no Congresso com quem o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva terá que manter diálogo.

Na votação, o reeleito superou os 434 obtidos por Ibsen Pinheiro (PMDB-RS), em 1991, e João Paulo Cunha (PT-SP), em 2003.

Composição da mesa

Na chapa que montou para dirigir a Câmara, Lira deu mais protagonismo a seus aliados mais próximos. O Republicanos e o União Brasil acumularam a vice-presidência e a primeira-secretaria - que controla as despesas da Câmara - com os presidentes nacionais das legendas, Marcos Pereira (SP) e Luciano Bivar (PE), respectivamente, nos principais cargos na mesa diretora indicada por Lira.

O PT tem a deputada Maria do Rosário (PT-RS) na segunda-secretaria, uma vaga de menor importância, cargo que já ocupava durante o governo Jair Bolsonaro (PL). O atual presidente da Frente Parlamentar Evangélica, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), ficou com a segunda vice-presidência. Dois deputados do Centrão, Júlio César (PSD-PI) e Lucio Mosquini (MDB-RO) ocupam a terceira e quarta secretarias.