Famílias de Abaetetuba são beneficiadas pelo projeto Reconecte

A cooperação técnica assinada entre o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH) e a Prefeitura de Abaetetuba, no Pará, foi celebrada em videoconferência nessa quarta-feira (16), com a participação de autoridades locais e nacionais. O projeto Reconecte, segundo o governo federal, beneficiará mais de 600 famílias da região.

O projeto é constituído por oficinas, estudos, cursos e diversos materiais de apoio. A intenção é capacitar pais, filhos, professores e profissionais da saúde e educação a lidarem com a internet de forma consciente, preventiva e saudável.

As oficinas do Reconecte serão aplicadas no Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher e em Centros de Referência de Assistência Social (Cras) como o Cras Angélica, Cras Ribeirinho Polo 04 e 07, Cras São Lourenço, Cras Algodoal, Cras de Beja, Cras Quilombola e Cras Sebastião.

“O fortalecimento de vínculos familiares é a nota mestre, o grande objetivo de nossas ações. Pensar na família como o local em que podemos atuar com políticas públicas é o que nos move quando identificamos a importância de uma família funcional”, analisou o diretor de departamento de Desafios Sociais no âmbito Familiar da Secretaria Nacional da Família (SNF/MMFDH), Daniel Celestino, na abertura do encontro.

Ausência de políticas públicas

A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, em sua fala relacionou diversos problemas sociais à ausência tanto de políticas públicas como de vínculos familiares causados pelo uso excessivo das redes sociais. “A família é o motor de tudo. Como psicóloga, já percebi isso. A tecnologia não deveria ser um problema, mas uma solução; por isso vamos usar essa tecnologia a favor da educação e da família, e não contra”, apontou.

Para a coordenadora-geral de Enfrentamento às Violações de Direitos no Âmbito Familiar, Susy Araújo, a tecnologia também pode ser usada para aproximar e facilitar a vida. “O problema acontece quando o uso é feito de forma imoderada. Isso causa transtornos nas relações parentais, como vícios, que podem ser fonte de conflitos e até separações na família”, apontou.

Reintegração familiar

A secretária Nacional da Família do MMFDH, Angela Gandra, acredita que a reintegração familiar é capaz de demonstrar que o uso das tecnologias deve ser racional e relacional, trazendo domínio individual e social para a descoberta do mundo real.

“Muitas vezes, o problema não nasce das gerações mais novas; às vezes, está no descuido dos próprios pais. O reconecte desperta a família para a riqueza real. Sabemos que o município é o único que pode chegar ao coração de cada família lá na ponta. E nós queremos chegar ao coração de todos os brasileiros”, enfatizou a secretária.