Fala de Bolsonaro em ato em SP pode ser incluída em investigação da PF

Uma das declarações dadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o ato com apoiadores na Avenida Paulista, em São Paulo, no último domingo (25), pode ser incluída pela Polícia Federal (PF) nas investigações sobre uma suposta organização de golpe de Estado.

Durante o discurso, Bolsonaro se defendeu das acusações sobre uma suposta tentativa de golpe. No entanto, delegados do caso avaliam que o ato indica que o ex-mandatário tinha conhecimento sobre a existência de uma suposta “minuta do golpe”, encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que decretava Estado de Defesa na sede do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) nas eleições de 2022.

“Agora, o golpe é porque tem uma minuta de um decreto de estado de defesa. Golpe usando a Constituição? Tenham santa paciência. Golpe usando a Constituição. Deixo claro que estado de sítio começa com o presidente da República convocando os conselhos da República e da Defesa. Isso foi feito? Não. Apesar de não ser golpe o estado de sítio, não foi convocado ninguém dos conselhos da República e da Defesa para se tramar ou para se botar no papel a proposta do decreto do estado de sítio”, declarou Bolsonaro.

No dia 8 de fevereiro, Bolsonaro foi alvo da operação da PF Tempus Veritatis e teve de entregar seu passaporte. Outros aliados do ex-presidente também são investigados por supostamente planejarem um golpe de Estado para mantê-lo na Presidente. Na última semana, Bolsonaro foi à PF prestar depoimento sobre o caso, no entanto, manteve-se em silêncio.