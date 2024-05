Ministra Cármen Lúcia é eleita presidente do TSE

Na noite desta terça-feira (07/04), os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) elegeram a ministra Cármen Lúcia como presidente da Corte Eleitoral. Esta é a segunda vez que a ministra assume o cargo, sendo a primeira em 2012, quando se tornou a primeira mulher a presidir o TSE. Além disso, os magistrados escolheram Kassio Nunes Marques como vice-presidente do TSE.

VEJA MAIS

A cerimônia de proclamação do resultado foi presidida pelo ministro Alexandre de Moraes. O atual presidente do TSE afirmou que será uma “alegria e honra” passar o bastão para a magistrada em 3 de junho. “Nas mãos dessa magistrada exemplar, brilhante jurista e professora incomparável, a Justiça Eleitoral estará em boas mãos. A democracia brasileira estará em boas mãos”, destacou.

Cármen Lúcia faz parte do Supremo Tribunal Federal (STF) há 16 anos e esse ano, a nova presidente do TSE, conduzirá as eleições municipais que serão realizadas em outubro.