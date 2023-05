Cármen Lúcia e Nunes Marques são empossados como vice-presidente e membro efetivo do TSE

Kassio Nunes Marques foi empossado nesta quinta-feira (25) como membro efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Nunes foi eleito em eleição secreta pelo Supremo tribunal Federal (STF), onde recebeu nove votos contra um de André Mendonça.

Durante a sessão, a ministra Cármem Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF) foi eleita e empossada para o cargo de vice-presidente do TSE. O cargo, que era ocupado por Lewandowski, estava vago desde a aposentadoria do magistrado.

Ambos foram empossados pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, que permanece no cargo.

As mudanças na Corte acontecem a partir da aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski, que era membro efetivo e vice-presidente do TSE.

Cármen recebeu seis votos e Nunes Marques, um. A presidência e a vice-presidência do TSE só podem ser ocupadas por membros do STF que estejam atuando na Corte eleitoral.

A votação foi feita com uma urna eletrônica, instalada ao lado da mesa do tribunal.

Participaram da votação: Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Nunes Marques, André Ramos Tavares, Maria Claudia Bucchianeri, Raul Araújo e Benedito Gonçalves.

A magistrada assumirá a presidência do TSE em junho de 2024, quando Moraes deixará a Corte. Caberá a Cármen Lúcia comandar as próximas eleições municipais.