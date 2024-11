OAB-PA elege nova presidência na eleição desta segunda; conheça os candidatos

Das 9h às 17h desta segunda (18/11), ocorre a eleição da nova presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) no Pará. A votação, na Grande Loja Maçônica de Belém, no bairro do Marco, foi marcada por euforia, jingles da campanha das duas chapas concorrentes e muitos gritos de apoiadores de cada candidato. Representando a chapa “Inclusão, União e Independência”, Eduardo Imbiriba e Cristina Lourenço disputam a permanência na gestão. Ele é o atual presidente da OAB-PA e ela, conselheira fiscal da entidade. Na oposição, concorreram os advogados Sávio Barreto e Brenda Araújo pela chapa “Renova OAB”. O Grupo Liberal esteve no local e entrevistou os candidatos das duas chapas.

A eleição da OAB ocorre a cada três anos. Presente em todo o Pará, o pleito para escolha da nova presidência ocorre na seccional de Belém e em 29 seções que cobrem os 144 municípios do estado. Quem vota na capital vota só para a seccional. Quem vota no interior paraense vota duas vezes. A primeira é na chapa de Belém ou da seccional, que representa toda a advocacia paraense. A segunda é na própria chapa do município do interior. A votação ocorre em urnas eletrônicas fornecidas pelo TRE-PA (Tribunal Eleitoral Regional do Pará). Só podem votar advogados e advogadas adimplentes até o dia 15 de outubro.

Chapa ‘Renova OAB’: expectativa de vitória e de mudança digital

Representando a oposição, os advogados Sávio Barreto e Brenda Araújo têm alta expectativa de vitória para ganhar a presidência da OAB-PA. “A minha expectativa é uma vitória com muita diferença aqui na capital e uma vitória também no interior do estado”, afirmou Barreto. Ele defende a reestruturação do sistema da OAB em todos os setores, porque a entidade “se distanciou não só da sociedade, (mas também) se distanciou das pautas principais da advocacia".

Sávio Barreto. (Ivan Duarte | O Liberal)

Sávio Barreto afirmou que a atual gestão da OAB não representa a categoria dos advogados paraenses. “(Ela) não realiza os enfrentamentos necessários para melhorar a vida do advogado e da advogada e é por isso que a gente tá apresentando um projeto alternativo de reestruturação do sistema OAB para conseguir colocar ela no rumo melhor para toda classe”, declarou.

Segundo ele, a chapa “Renova OAB” tem que ganhar a eleição porque a maioria da advocacia de Belém e dos demais municípios do Pará está extremamente insatisfeita com a atual gestão. “Com uma gestão que só sabe perseguir, que só sabe gritar, uma gestão que colocou a seccional em atraso em relação às demais seccionais”, reforçou Sávio Barreto.

Brenda Araújo, que também concorre pela chapa da oposição, disse que na eleição passada eles obtiveram 49% dos votos e que isso representa que a classe deseja mudança. Ela promete a digitalização de vários serviços da entidade caso a chapa seja eleita.

Brenda Araújo. (Ivan Duarte | O Liberal)

“A gente propõe uma OAB virtual, digitalizada. Essa confusão de votos presencial já tá muito ultrapassado. O colega tem que se deslocar do seu local de trabalho para perder hora de trabalho e votar aqui. Isso já é do passado. A gente vai colocar o voto virtual, digital e vamos modernizar completamente a OAB, reestruturar a Escola Superior de Advocacia. É uma mudança completa”, destacou Brenda sobre as propostas da chapa.

Segundo ela, a expectativa é vencer tanto em Belém quanto no interior. “Hoje é dia de vitória com certeza. Nesses últimos três anos, o grupo cresceu muito. Reforçamos no interior. Temos aí mais de 20 chapas no interior”, disse.

Chapa ‘Inclusão, União e Independência’: desejo de continuidade e fortalecimento

Concorrendo à reeleição, Eduardo Imbiriba é o atual presidente da OAB-PA e Cristina Lourenço, conselheira fiscal da entidade. Para ele, a expectativa é a melhor possível. “Primeiro de tudo, nós temos que festejar o momento. A eleição é uma festa democrática. O direito ao voto é o símbolo maior da democracia. É muito importante nós estarmos aqui, tanto a situação quanto a oposição aqui nesse debate de ideias, nesse corpo a corpo, voto a voto”, pontuou.

Eduardo Imbiriba. (Ivan Duarte | O Liberal)

Eduardo Imbiriba defende a permanência da gestão para continuar a execução do programa no Pará. “É a interiorização. É a estrutura da OAB em todo o estado, a qualificação, a inserção cada vez maior da jovem advocacia nos espaços da Ordem. É lutar cada vez mais pela paridade de gênero. Sem dependência de ninguém. É uma OAB independente, inclusiva, democrática, unida”, destacou o candidato.

Cristina Lourenço. (Ivan Duarte | O Liberal)

Cristina Lourenço também defendeu a inclusão de mulheres e jovens, a união e a independência como fatores para a reeleição da chapa. Para ela, não existe OAB sem independência. “Nós vamos fortalecer a mulher advogada. Vamos fortalecer a qualificação profissional. Abrir cada vez mais as portas para toda a advocacia. Vamos fortalecer a interiorização. Nós vamos estar cada vez mais presentes no interior como já fazemos, reforçando nossos laços e a jovem advocacia. Mulher advogada tem prioridade nessa gestão”, prometeu.