Advogados paraenses elegem o gestor da OAB-PA para triênio 2025-2027; saiba mais

Na próxima semana, advogados e advogadas do Pará vão escolher, em votação obrigatória e presencial na Grande Loja Maçônica do Estado do Pará, a nova diretoria da Ordem dos Advogados Brasil, no Pará para o triênio 2025-2027. O pleito será disputado por duas chapas, encabeçadas pelo advogado Eduardo Imbiriba, que busca a reeleição, e a outra pelo advogado Sávio Barreto.

O pleito ocorrerá das 9h às 17h e exigirá dos eleitores a apresentação de um documento oficial de identificação. A disputa entre as chapas "Inclusão, União e Independência" e "Renova OAB" reflete visões distintas sobre o futuro da advocacia paraense, com propostas voltadas ao fortalecimento da categoria e à modernização dos serviços.

Para eleger o novo gestor da organização, são compostas duas chapas formadas conforme exige o edital, incluindo 52 conselheiros titulares, 52 suplentes, além de diretores e conselheiros da Caixa de Assistência dos Advogados e membros do Conselho Fiscal.

Para votar, é preciso o profissional esteja em dia com a OAB até 18 de outubro e apresente um documento de identificação válido. A ausência não justificada no pleito deve ser comunicada à Comissão Eleitoral até 30 dias após a votação.

Nesse pleito, duas chapas disputam a presidência da OAB Pará, cada uma com propostas distintas para atender às demandas da advocacia paraense. Vamos conhecer mais sobre cada chapa e suas principais propostas.

Chapa "Inclusão, União e Independência"

Encabeçada por Eduardo Imbiriba, atual presidente da OAB-PA, e Cristina Lourenço, conselheira federal, a chapa "Inclusão, União e Independência" busca dar continuidade à atual gestão, com ênfase na união e fortalecimento da advocacia paraense. Eduardo Imbiriba aposta na experiência adquirida ao longo dos últimos anos para trazer avanços significativos à classe, destacando pautas como:

- Fortalecimento da inclusão: busca ampliar a inclusão de advogados em temas de representatividade e diversidade.

- Defesa dos honorários: fortalecimento das ações de defesa dos honorários advocatícios.

- Expansão do atendimento regional: melhorar o atendimento das subseções do interior do estado, com a criação de novas estruturas e mais acesso a serviços.

A equipe conta ainda com Julianne Macêdo, candidata a secretária-geral; Claudiovany Teixeira, que concorre como secretária-geral adjunta e corregedora; e Afonso Lobato, atual secretário-geral, que concorre ao cargo de diretor-tesoureiro.

Chapa "Renova OAB"

A chapa “Renova OAB”, liderada por Sávio Barreto e Brenda Araújo, apresenta uma proposta de renovação e modernização da instituição, visando dar voz a uma nova geração de advogados e atender as necessidades atuais da advocacia no estado. Entre as principais propostas destacadas pela chapa estão:

- Transparência e diálogo: ampliação da transparência nas ações e dos canais de diálogo com os advogados.

- Valorização dos jovens advogados: iniciativas para incentivar e apoiar o ingresso e desenvolvimento dos novos profissionais.

- Modernização de serviços: utilização de tecnologias que facilitem o acesso aos serviços e às atividades oferecidas pela OAB.

Outros integrantes da chapa incluem Evanilde Franco para secretária-geral, Alexandre Scherer para secretário-geral adjunto e corregedor, e Tiago Sefer para diretor-tesoureiro.