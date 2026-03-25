Ex-presidente Jair Bolsonaro tem alta hospitalar programada para sexta-feira (27)

O ex-presidente Jair Bolsonaro tem a alta hospitalar programada para a próxima sexta-feira (27). A informação foi dada pelo cardiologista Brasil Caiado, membro da equipe médica, durante entrevista à imprensa nesta quarta-feira (25/03).

Internado desde o dia 13 de março em um hospital particular de Brasília, Bolsonaro ficou dez dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido a uma pneumonia decorrente de broncoaspiração. Ele apresentou melhora clínica e recebeu alta da UTI na última segunda-feira (23/03), sendo transferido para um quarto no Hospital DF Star.

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Após deixar o hospital, o ex-presidente deve cumprir prisão domiciliar humanitária, concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que atendeu parcialmente a um pedido da defesa de Jair Bolsonaro. O magistrado concedeu ao político prisão domiciliar temporária, pelo prazo de 90 dias.

A decisão do ministro Alexandre de Moraes foi fundamentada nas condições de saúde do ex-presidente. Jair Bolsonaro cumpre pena de 27 anos e três meses de prisão por golpe de Estado.