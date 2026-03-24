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Política

Eduardo Bolsonaro diz que Moraes bloqueou contas dele e da mulher e cita perseguição

Estadão Conteúdo

O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta terça-feira, 24, que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou o bloqueio de suas contas bancárias e das contas de sua mulher, Heloísa Bolsonaro.

Em publicação nas redes sociais, disse que a intenção do ministro é "asfixiar financeiramente" sua família e que a medida compromete o sustento de seus filhos, "de apenas 5 e 2 anos".

A publicação aconteceu um dia depois de Moraes ter autorizado a Polícia Federal a utilizar provas do inquérito criminal contra Eduardo em um processo administrativo disciplinar (PAD) que pode resultar em sua demissão do cargo de escrivão da corporação.

Na decisão, proferida na segunda-feira, 23, o ministro afirmou que o compartilhamento é "razoável, adequado e pertinente".

Eduardo está autoexilado nos Estados Unidos há cerca de um ano. Conforme publicado no Estadão, ele teve o mandato de deputado federal cassado em dezembro de 2025 pela Mesa Diretora da Câmara, por excesso de faltas. Em janeiro, a PF determinou seu retorno imediato ao cargo de escrivão, em Angra dos Reis (RJ). Como não se apresentou, a Corregedoria Regional da PF no Rio de Janeiro abriu PAD por indícios de abandono de cargo e o afastou preventivamente das funções em fevereiro. Em 16 de março, a corporação publicou edital de citação no Diário Oficial da União, dando a Eduardo 15 dias para apresentar defesa.

Na postagem, o ex-deputado se referiu a Moraes como "D. Pedro III" e afirmou que não está recebendo salário como escrivão e citou o valor de "quase R$ 20 mil". Também mencionou contratos no valor de R$ 129 milhões atribuídos à mulher do ministro em um contrato com o Master, e calculou que "seria necessário trabalhar por mais de 537 anos" na PF para atingir cifra equivalente.

O ex-deputado disse temer que uma eventual condenação por improbidade administrativa o torne inelegível por oito anos. E ainda mencionou o caso da ex-presidente Dilma Rousseff como contraposição.

"Se eu fosse condenado por improbidade administrativa, ao contrário do que ocorreu com Dilma Rousseff, ficaria inelegível por 8 anos. Portanto, a intenção é evidente: retirar-me da vida política", declarou.

Moraes já havia determinado o bloqueio de bens, contas bancárias e chaves Pix de Eduardo em julho de 2025, no âmbito do inquérito que apura articulação de sanções do governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. Na ocasião, a mulher de Eduardo também relatou ter tido contas bloqueadas. Não ficou claro se a postagem desta terça se refere àquela decisão ou a uma nova ordem judicial.

Eduardo é réu no STF por coação no curso do processo, acusado de atuar nos EUA para pressionar o Judiciário brasileiro às vésperas do julgamento da trama golpista, no qual seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, foi condenado. A defesa de Eduardo sustenta que sua atuação configura exercício de liberdade de expressão.

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