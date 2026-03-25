Michelle comemora domiciliar de Bolsonaro após se encontrar com Moraes

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) comemorou a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes de conceder prisão domiciliar humanitária ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A medida foi anunciada nesta terça-feira (24).

A celebração de Michelle ocorreu um dia após sua reunião com o magistrado em Brasília. Em seu perfil no Instagram, a ex-primeira-dama manifestou gratidão: "Obrigada meu Deus".

Em outra publicação, Michelle compartilhou uma foto massageando os pés de Bolsonaro e escreveu sobre a importância de "celebrar as pequenas vitórias" e não se deter "nos detalhes do processo". Ela reiterou seu compromisso: "Seguirei cuidando do meu marido, como sempre fiz, com amor, resiliência, dedicação e fé".

Histórico da prisão e pressões

Jair Bolsonaro está internado desde o dia 13 de março. Familiares e aliados intensificaram esforços para pressionar o STF pela concessão da prisão domiciliar ao ex-presidente.

No ano passado, Bolsonaro foi condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, buscando permanecer no poder após as eleições de 2022. Ele cumpre pena na Papudinha, em Brasília.

Inicialmente, o ex-presidente ficou detido em casa com monitoramento por tornozeleira eletrônica. No entanto, foi preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília após tentar romper o equipamento.

Decisão de Alexandre de Moraes

Na segunda-feira (23), a Procuradoria-Geral da República (PGR) emitiu parecer favorável à concessão de domiciliar ao ex-presidente. No mesmo dia, Michelle solicitou uma reunião com Moraes para tratar do assunto.

O ministro Alexandre de Moraes aceitou o parecer da PGR e concedeu a prisão domiciliar por 90 dias nesta terça-feira. A decisão impõe uma série de restrições rigorosas para manter Bolsonaro sob controle.

As condições incluem o uso de tornozeleira eletrônica, proibição de celular e redes sociais, limitação de visitas e o envio diário de relatórios de monitoramento à Corte.

Moraes destacou que a concessão é excepcional e temporária. A medida está condicionada à recuperação do ex-presidente, com reavaliação ao fim do período estabelecido.