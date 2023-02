Ex-ministro José Dirceu recebe alta após cirurgia na cabeça

O ex-ministro José Dirceu, 76 anos, já está em casa após receber alta do hospital DF Star, onde estava internado desde a última quinta-feira (23). Segundo o filho, o deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR), o ex-ministro está "muito bem" após ter passado por uma cirurgia na cabeça para drenar um hematoma subdural, que é um acúmulo de sangue que pode alterar a pressão do cérebro.

Dirceu foi internado na UTI do hospital em Brasília, onde passou por um procedimento para desfazer o coágulo e drenar o líquido. Zeca Dirceu afirmou que o quadro do pai era estável desde o início e que a internação na UTI foi apenas por precaução.

No sábado (25), Dirceu deixou a UTI, retirou o dreno da cabeça e já estava andando com a ajuda de um fisioterapeuta.

Petista foi preso no âmbito da Operação Lava Jato

Zé Dirceu foi ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e presidente nacional do PT entre 1995 e 2002. Ele foi denunciado como um dos líderes do mensalão em 2006 e posteriormente condenado e preso por esse e outros crimes, como no âmbito da Operação Lava Jato, em 2015. O ex-ministro já foi preso quatro vezes, mas atualmente está em liberdade, pois não houve trânsito em julgado de sua condenação.

Zeca Dirceu agradeceu a equipe médica e funcionários do hospital, além de todos que estiveram juntos nesta corrente positiva em prol da recuperação de seu pai.

