Ex-ministro Delfim Netto morre aos 96 anos

Morreu na madrugada deste segunda-feira (12.08), aos 96 anos, o ex-ministro Antônio Delfim Netto, que já ocupou as pastas da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento. Ele também era ex-deputado federal. Segundo o portal G1 de São Paulo, Delfim Netto estava internado desde a última segunda-feira (5) no Hospital Israelita Albert Einstein, em decorrências de complicações no seu quadro de saúde.

Ele foi ministro da fazenda entre os anos de 1967 e 1974, sendo um dos nomes que ficou mais tempo no cargo. Também foi embaixador do Brasil na França, entre 1975 e 1977, ministro da Agricultura, no ano de 1979 e ministro do Planejamento entre 1979 e 1985.

Na década de 1980, no comando do Ministério do Planejamento, conduziu a economia brasileira durante a segunda maior crise financeira mundial do século 20, causada pelo choque dos preços do petróleo e pela elevação dos juros americanos para quase 22% ao ano.

Com o fim do regime militar, ele participou das eleições em 1986 como candidato à Câmara dos Deputados.

Delfim Netto era professor emérito da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da Universidade de São Paulo (FEA-USP).