Morre Ministro aposentado e ex-presidente do STF Moreira Alves aos 90 anos

O ministro aposentado e ex-presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Moreira Alves, morreu nesta sexta-feira (6), aos 90 anos, após sofrer falência múltipla dos órgãos. Ele estava internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde 23 de setembro. O velório está previsto para ocorrer no Salão Branco do STF no sábado (7).

Natural de Taubaté (SP), Moreira Alves tomou posse como ministro do STF em 1975, durante o período da ditadura militar, nomeado pelo então presidente Ernesto Geisel. Ele ocupou a presidência do STF de 1985 a 1987, sendo responsável por declarar instalada a Assembleia Nacional Constituinte em 1987. Além disso, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) entre 1981 e 1982.

Após quase três décadas no STF, Moreira Alves se aposentou em 2003. Antes de sua carreira no judiciário, atuou como advogado do Banco do Brasil de 1956 a 1970.

O presidente do STF, ministro Roberto Barroso, que estava em São Paulo, retornará a Brasília para participar da despedida de Moreira Alves. Barroso descreveu o ministro como "um dos grandes juristas da história do Brasil" e destacou sua contribuição para o tribunal.

Outros ministros do STF também expressaram seus sentimentos pelo falecimento de Moreira Alves. O ministro Alexandre de Moraes o descreveu como um "jurista culto e ministro exemplar" que honrou o Supremo Tribunal Federal com competência e lealdade. O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, elogiou a sólida obra e legado deixados por Moreira Alves, afirmando que ele é um exemplo a ser seguido pelas futuras gerações de juristas.