Ex-governador Sérgio Cabral será homenageado por escola de samba do Rio no Carnaval 2024

O ex-governador do Rio de Janeiro Sergio Cabral será homenageado no enredo da escola de samba União Cruzmaltina, ligada a torcedores do Vasco da Gama, no carnaval 2024. Condenado em vários processos a penas que somam mais de 420 anos de prisão, Cabral terá seus "feitos" como chefe do Executivo do Rio no período de janeiro de 2007 a abril de 2014 enaltecidos pela agremiação da Série Prata.

A escola postou em suas redes sociais nesta quarta-feira (19) um teaser do enredo, elencando o metrô até a Barra da Tijuca, as UPPs e o Teleférico do Alemão, obras da gestão do ex-governador vascaíno.

Nos comentários, vários seguidores se manifestaram contra a homenagem. "Sabendo agora que vcs terão a audácia de homenagear um l@drão, c@rrupto, conden@ado no próximo Carnaval. Isso será um t@pa na cara da sociedade e uma mancha na história da escola q vem tendo uma trajetória tão bacana. Repensem esse disparate enquanto há tempo", escreveu um deles.

"Comissão de frente vai ser a farra dos guardanapos? 😵‍💫 Que vergonha isso!!! Os componentes deveriam se recusar a desfilar e compactuar com essa "homenagem"", disse outra seguidora.

"É sério mesmo que vão homenagear um cara que foi condenado e ficou preso por 6 anos? O nome do Vasco já está em todos os lugares por causa dessa façanha de vocês. Que loucura é essa? Tá bem difícil ser Vasco ultimamente, nem no samba está ajudando", escreveu um torcedor vascaíno.

Sérgio Cabral ficou preso de novembro de 2016 até o fim do ano passado, mas continua respondendo aos processos relacionados à operação Lava Jato. Fora da cadeia, se arriscou como "influencer", publicando em seu perfil do Instagram fotos com a família e relembrando momentos de seu governo. "Minha intenção é passar para vocês, um pouco da minha história nos mais de 30 anos de vida pública e também falar sobre a experiência dos 6 anos e 1 mês de prisão. Espero que vocês gostem e que seja uma troca positiva", escreveu em seu primeiro post.

O presidente da União Cruzmaltina, Rodrigo Brandão, confirmou ao G1 do Rio de Janeiro que o desfile vai contar a história do ex-governador “desde a infância, passando pelo jornalismo e adentrando em sua vida pública”. Segundo ele, a escolha do enredo ocorreu a partir "de um novo olhar da escola, que é trabalhar com temas atuais”.

“Procuramos o [ex-]governador e tivemos uma reunião por mais de 4 horas. Expliquei o projeto, e ele entendeu que não é para denegrir a sua imagem”, declarou. Rodrigo Brandão afirmou ainda que a intenção é "destacar tudo de bom" que Cabral já criou. "Ele é um homem de mais de 30 anos de vida pública, e é inadmissível ele ser apedrejado do jeito que ele é pela mídia”, declarou.

“Vamos partir do princípio de que a Lava Jato era para denegrir a imagem de dois dos principais políticos: Sergio Cabral e Lula. A escola sairá em defesa do [ex-]governador”, continuou.