Ex-diretor da Saúde paga fiança e é liberado após ser preso por depoimento na CPI

Roberto Ferreira Dias, ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, foi liberado após pagar fiança de R$ 1,1 mil, na noite desta quarta-feira (7). Ele estava preso nas dependências da Polícia Legislativa, por determinação do presidente da CPI da Covid, senador Omar Aziz (PSD-AM). As informações são do G1.

Dias foi preso sob a acusação de mentir à CPI, o que caracteriza perjúrio (violação do juramento de falar a verdade).

O ex-diretor do MS deixou a sede da Polícia Legislativa do Senado às 23h11, acompanhado pela advogada. Ele ficou no local por cerca de cinco horas, após o final de seu depoimento à CPI.

O ex-servidor do Ministério da Saúde ficou em uma sala com mesa, cadeira e café, sempre acompanhado da advogada. Ele recebeu a visita de senadores governistas. Marcos Rogério (DEM-RO) e Marcos do Val (Pode-ES) foram até o local onde estava Dias.

Ele prestou depoimento sobre as supostamente falsas declarações que deu durante sua participação na CPI da Covid. O relatório foi encaminhado ao Ministério Público.

Após a prisão do ex-diretor, senadores governistas apresentaram questões de ordem ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Eles tentavam reverter a decisão de Omar Aziz. No entanto, Pacheco afirmou que a decisão sobre o caso não estava em suas mãos.