Estado entrega primeira etapa da PA-477 na região de Carajás

Moradores dos municípios de Piçarra e São Geraldo do Araguaia têm mais um trecho pronto da PA-477. A obra foi entregue nesta sexta-feira (29), pelo governo do Pará. À frente do ato, o governador Helder Barbalho assinou autorização para pavimentação de mais um perímetro da rodovia.

VEJA MAIS

De acordo com a Secretaria de Transporte do Pará (Setran), a nova obra vai pavimentar mais 20 quilômetros de asfalto, dessa vez, da localidade de Armazém Castro até a Vila Nova, também em Piçarra. Um investimento de R$ 41 milhões, que deve gerar também 110 empregos diretos e quase 240 indiretos.

O governador recordou que conheceu a realidade da região e disse que os moradores reivindicavam mudanças. “Foi quando, há cerca de dois anos, assinamos a ordem de serviço da PA-477. Hoje, volto aqui para entregar o primeiro trecho da obra. Mas, eu disse para o meu time que eu não queria voltar aqui apenas para entregar esse trecho, mas pavimentar também a nova parte, de Armazém Castro até a Vila Nova, e por conseguinte, até São Geraldo, e é essa nossa missão”, destacou ele.

A construção e pavimentação da PA-477 incluiu a instalação de rede de drenagem de águas pluviais, sub-base, base, terraplanagem, asfaltamento e sinalização de trânsito horizontal e vertical, o que facilita a trafegabilidade de motoristas e pedestres que utilizam a rodovia para chegar ou sair do município de Piçarra, além de interligar comunidades rurais daquele entorno.

Investimentos

Em agenda em Piçarra, o governo estadual entregou benefícios dos programas estaduais Sua Casa e Credcidadão. Um investimento de R$ 2 milhões em cheques do programa habitacional, e, também, na aquisição de coletes balísticos para servidores do Departamento Municipal de Trânsito de São Geraldo do Araguaia.

Por fim, o governador Helder Barbalho participou da assinatura de um convênio entre o Estado e a prefeitura local para a obra de implantação e ampliação dos sistemas de abastecimento de água para as vilas de Boa Vista do Araguaia, Oziel Pereira e Anajá, na zona rural de Piçarra. O investimento é de R$ 3,3 milhões.

Sua Casa e Credcidadão

Ao todo, 228 pessoas foram beneficiadas pelo programa habitacional, um investimento estadual na ordem de R$ 2 milhões, que serão destinados à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidades residenciais.

Pelo Credcidadão foram entregues 50 benefícios a empreendedores da região de Carajás, totalizando um investimento de R$ 159 mil na economia local. O benefício é destinado aos paraenses que trabalham no mercado formal e informal, e tem o objetivo de contribuir para a economia local.