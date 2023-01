Entenda por que Lula desistiu de encontrar Cristina Kirchner em Buenos Aires

Um impasse em relação ao local do encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, fez com que a reunião entre os dois chefes de Estado fosse cancelada. As informações são da Veja e do Metrópoles.

O encontro entre os dois ocorreria às 9h desta terça-feira (24), antes da sessão de abertura da Cúpula da Celac. Entretanto, enquanto Cristina queria recebê-lo no Senado, comandado por ela, o presidente brasileiro queria que fosse ao hotel em que ele está hospedado. A vice-presidente, no entanto, recusou-se a ir por "questões políticas".

A líder argentina está rompida politicamente com o atual presidente da Argentina, Alberto Fernández.

Cancelamento com Maduro

Na segunda-feira (23), a reunião entre Lula e o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, também havia sido desmarcada em Buenos Aires. O encontro foi cancelado por iniciativa do ditador venezuelano, que desistiu de viajar à Argentina, alegando ameaças.

Lula na Argentina

Na Argentina, a agenda de Lula está focada na 7ª reunião de cúpula da Celac, a Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos. O evento acontece no hotel Sheraton, que fica ao lado do hotel onde o mandatário brasileiro está hospedado.

Após dois anos, a Celac voltou a contar com a participação do Brasil em 2023. Desde a criação, a Comunidade de Estados tem promovido reuniões sobre diversos temas de interesse das nações latino-americanas e caribenhas, como educação, desenvolvimento social, cultura, transportes, infraestrutura e energia.