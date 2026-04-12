Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Encontrar uma liderança para substituir Lula 'não é simples', diz presidente do PT

Segundo Edinho, Lula concentra hoje um capital político relevante, o que dificulta a definição de um sucessor imediato dentro do campo democrático

Estadão Conteúdo

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, afirmou que a construção de uma liderança capaz de substituir o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), "não é simples" no atual cenário político. A declaração foi dada em entrevista ao programa Canal Livre, da Band.

Na entrevista, Edinho defendeu a reeleição de Lula para o quarto mandato nas eleições presidenciais de 2026. "Precisamos reeleger o presidente Lula para que a gente tenha segurança de um Brasil que seja conduzido com segurança diante da estabilidade política e econômica que estamos vivenciando. O risco é o Brasil ter retrocesso, vivenciar uma situação de autoritarismo e desmanche."

Segundo Edinho, Lula concentra hoje um capital político relevante, o que dificulta a definição de um sucessor imediato dentro do campo democrático.

O dirigente ressaltou que a complexidade do cenário político e econômico amplia o desafio de formação de novas lideranças com capacidade de manter a mesma articulação e apoio.

"Evidente que uma liderança para substituir o presidente Lula não é simples, porque ele é hoje o maior líder político do mundo. Não é simples substituir o presidente Lula", afirmou Edinho Silva.

O presidente do PT afirmou que novas lideranças tendem a surgir ao longo do tempo, desde que haja conexão com as demandas da sociedade.

Para ele, o processo de renovação política ocorre de forma gradual e depende da consolidação de projetos e agendas no País.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

PRESIDÊNCIA

EDINHO SILVA

CENÁRIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

cenário político

Encontrar uma liderança para substituir Lula 'não é simples', diz presidente do PT

Segundo Edinho, Lula concentra hoje um capital político relevante, o que dificulta a definição de um sucessor imediato dentro do campo democrático

12.04.26 16h41

conselho

Edinho Silva: Moraes deveria se declarar impedido no caso Master para preservar imagem

Segundo o dirigente petista, preservar a biografia do magistrado é fundamental para evitar desgastes institucionais

12.04.26 16h06

avaliação

Lula paga o preço do desgaste que a política vive por causa da corrupção, diz Edinho Silva

Ainda assim, Edinho diz que Lula deve chegar às eleições num cenário "mais positivo"

12.04.26 15h53

PESQUISA

59% defendem prisão domiciliar de Bolsonaro, mostra pesquisa Datafolha

Bolsonaro está em prisão domiciliar desde 27 de março, quando o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou que ele voltasse para casa de forma temporária, por 90 dias

12.04.26 14h36

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Troca de farpas

Michelle divulga vídeo de Nikolas Ferreira após briga do deputado com Eduardo Bolsonaro

Publicação ocorre no mesmo dia em que Nikolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro trocam ataques nas redes sociais

06.04.26 11h53

mudanças

Governadora Hana Ghassan nomeia chefes de três órgãos estaduais; veja quem são

Nomes foram escolhidos após a exoneração dos antigos titulares, em razão do período de desincompatibilização eleitoral

08.04.26 10h21

OPERAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL

Deputados do Pará citados em documento apreendido pela PF se defendem e negam envolvimento

Operação em Belém encontrou R$ 500 mil em espécie e levou à prisão de três pessoas; parlamentares negam envolvimento

05.04.26 15h00

DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL

A seis meses das eleições, 20 secretários e chefes de órgãos deixam cargos no Pará; veja a lista

Exonerações, assinadas pelo governador Helder Barbalho, foram publicadas em edição extra do Diário Oficial do Estado

02.04.26 12h15

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda