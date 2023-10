Encerrada a eleição para Conselhos Tutelares no Pará

Em Belém, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac) informou ao Grupo Liberal que os portões em locais de votação para os Conselhos Tutelares, no Pará, foram fechados, pontualmente, às 17h, deste domingo (1º), no entanto, os eleitores que estiverem dentro das escolas terão seu direito ao voto garantido.

No Pará, há votação em 130 dos 144 municípios. A capital paraense reúne o maior número de distritos administrativos e, por consequência, de candidatos. Ao todo, Belém inscreveu 257 candidatos na disputa pelos oito conselhos tutelares, cada um em uma região administrativa do município.

De acordo com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (Comdac), os distritos com maior número de urnas em Belém foram o do Conselho Tutelar I – Distrito Administrativo do Guamá (Dagua) com 74 urnas distribuídas em 11 polos. E o do Conselho Tutelar VII – Distrito Administrativo do Benguí (Daben) com 54 urnas distribuídas em 8 polos

O Dagua representa os bairros do Canudos, Condor, Cremação, Guamá, Jurunas, Terra Firme; enquanto o Daben reúne os bairros Benguí, Cabanagem, Coqueiro, Parque Verde, Pratinha, São Clemente, Tapanã, Una.