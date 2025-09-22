Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Empresário apontado como intermediário do 'Careca do INSS' diz que eles não eram sócios

Estadão Conteúdo

O empresário Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal (PF) como participante do esquema de descontos indevidos a aposentados, negou ser sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS". Ela presta depoimento à CPI que investiga os crimes nesta segunda-feira, 22.

"Atuei em apenas quatro de suas empresas no papel de administrador financeiro, e nada além disso. Fui contratado como funcionário recebendo salário. Jamais recebi qualquer comissão ou dividendos", disse.

De acordo com a PF, Oliveira Costa, era o intermediário do "Careca do INSS". Ele se recusou a firmar compromisso de dizer a verdade, assim como fez o advogado Nelson Wilians, que na semana passada, respondeu a algumas perguntas dos parlamentares e depois optou por se manter em silêncio.

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deu a Oliveira Costa o direito de se manter em silêncio diante dos parlamentares.

De acordo com as investigações, Oliveira Costa é sócio de empresas envolvidas nos crimes e atuava como lobista e operador financeiro.

Nesta quinta-feira, 24, o "Careca do INSS" será ouvido, conforme antecipou o Estadão. Presidente da comissão, o senador Carlos Viana (Podemos-MG) confirmou que o depoimento ocorrerá no colegiado. Camilo Antunes tinha depoimento marcado à CPI para a segunda-feira passada, 15. Ele confirmou a presença à secretaria da comissão, mas cancelou de última hora.

Oliveira Costa também afirmou que não participou do pagamento de propinas para a manutenção do esquema.

"Não distribuí nem entreguei e não participei de nenhum ato que fosse a entrega de recursos para quem quer que seja."

Palavras-chave

INSS

FRAUDES

CPMI

Careca

depoimento
Política
.
