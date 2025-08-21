Capa Jornal Amazônia
Empreendedores têm até segunda-feira (25) para apresentar propostas para Mercado de São Brás

Inscrições presenciais ou online, por email, se encerram ao meio-dia, informou prefeito Igor Normando

O Liberal
fonte

Interessados em abrir negócios dentro do Mercado de São Brás podem enviar propostas até meio-dia de segunda-feira (25) (Foto: Dinei Souza / Agência Belém)

O prefeito Igor Normando gravou um vídeo, nas redes sociais, chamando a atenção de empreendedores interessados em abrir um negócio dentro do Mercado de São Brás, segundo ele, prestes a ser inaugurado. O prazo para o envio de propostas termina ao meio-dia da próxima segunda-feira (25).

"São mais de 80 espaços disponíveis para os nossos empreendedores, seja da economia criativa, gastronomia, bar café, sorveteria, enfim", diz Normando na gravação.

Ele informa que o edital com as regras para os empreendimentos foi aberto e as inscrições podem ser feitas pelo email sedconmercadosaobras@gmail.com ou presencialmente na sede da Sedcom (Secretaria de Desenvolvimento Econômico), na travessa Nove de Janeiro, nº 1720, no bairro de São Brás.

O prefeito afirma, ainda, que uma comissão de curadoria vai escolher as melhores propostas, "para que o Mercado de São Brás seja um de gastronomia, um lugar de economia criativa, de turismo, sobretudo, para as pessoas que moram na cidade", afirma ele.

