PF cumpre busca e apreensão contra deputado federal do União Brasil em embarque no aeroporto

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra o deputado federal Dal Barreto (União Brasil-BA) nesta terça-feira, 14, no momento em que ele embarcava no Aeroporto de Salvador com destino a Brasília. A ação faz parte de mais uma fase da Operação Overclean, que investiga desvios em emendas parlamentares.

A PF identificou vínculos do deputado com personagens investigados por desvios de recursos em prefeituras da Bahia. Por isso, os investigadores solicitaram ao ministro Kássio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), o cumprimento desta nova fase. São cumpridos mandados em Brasília, Salvador e Amargosa (BA).

VEJA MAIS

O ministro Nunes Marques também determinou bloqueios de bens e medida cautelar diversa da prisão.

Trata-se de mais um deputado que surge na investigação da Overclean. A PF já investigava o envolvimento do deputado Elmar Nascimento (União Brasil-BA) e Félix Mendonça Júnior (PDT-BA) com os desvios de emendas enviadas a prefeituras baianas.