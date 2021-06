Em vídeo, passageiros de voo gritam 'fora, Bolsonaro' e 'genocida' a presidente

Em um novo vídeo que circula nas redes sociais, passageiros do voo da Azul Linhas Aéreas "visitado" por Jair Bolsonaro, na manhã desta sexta-feira, 11, hostilizam, fazem gestos obscenos e gritam "fora, Bolsonaro" e "genocida" ao presidente da República. Diferentemente do divulgado por canais e apoiadores do presidente, gravado da parte posterior, o vídeo de pouco mais de 40 segundos com os ataques ao chefe do Executivo é capturado por um celular de um passageiro não identificado a partir da metade da aeronave.

Ao entrar no avião, Bolsonaro fez fotos com tripulantes e passageiros. "Vocês estão bem hoje, hein? Quem fala 'fora, Bolsonaro' devia estar viajando de jegue, não de avião. É o ou não é? Para ser solidário ao candidato deles", afirmou o presidente, após retirar a máscara que utilizou no restante do tempo dentro da aeronave.

Aí o Bolsonaro resolve entrar de surpresa em um avião comercial.

Veja a reação das pessoas ...



Algum outro político no Brasil pode fazer o mesmo? pic.twitter.com/FISQ9Lh0Eh — Lu Sapori🇧🇷🌎 (@ALLuSapelli) June 11, 2021

Jair Bolsonaro recebendo o carinho da população quando decidiu entrar em um avião comercial em Vitória (ES) para aparecer.



Muito popular este presidente. pic.twitter.com/nMELkQkeZe — William De Lucca (@delucca) June 11, 2021

Procurada por meio da assessoria, a Azul Linhas Aéreas ainda não se manifestou.