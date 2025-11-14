Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Em meio a discussão sobre sucessão de Bolsonaro, Flávio posta foto com Tarcísio

Estadão Conteúdo

Em meio a discussões sobre a candidatura bolsonarista para enfrentar o PT em 2026, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) publicou uma foto com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para defender união da direita.

Os dois são cotados para herdar o lugar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está condenado a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e prestes a seguir para a prisão.

"Eu e Tarcisão, no RJ e em SP, estaremos juntos e com Jair Bolsonaro em qualquer cenário. Minha única certeza é que Lula não será mais presidente do Brasil a partir de 2027!", escreveu Flávio, sem detalhar para quais cargos os dois vão concorrer.

Eleito ao Senado em 2018, Flávio precisará defender sua candidatura em 2026 se quiser continuar no Senado. Caso concorra à Presidência da República e perca, ficará sem mandato.

Tarcísio, eleito em 2022 para o Palácio dos Bandeirantes, enfrenta o mesmo dilema. O caminho mais fácil é tentar a reeleição como governador, uma vez que passa por boa popularidade em pesquisas e não há candidato competitivo contra ele no horizonte.

Aliados de Bolsonaro têm se dividido entre apoiar Flávio ou Tarcísio para o posto. Alguns avaliam que o senador sai na frente por carregar o sobrenome do pai e ser mais imune ao fogo amigo da família, especialmente dos irmãos Eduardo e Carlos.

Já Tarcísio é visto como nome mais palatável ao centro, pela relação com o centro econômico do País, a Faria Lima, além da experiência como gestor.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/SUCESSÃO/BOLSONARO/FLÁVIO/TARCÍSIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

descontos indevidos

Mendonça determina prisão domiciliar de mulher de ex-procurador do INSS, mãe de bebê de 1 ano

PF afirma que o ex-procurador teria obtido um incremento patrimonial de R$ 18,3 milhões em decorrência da chamada "farra do INSS"

15.11.25 21h48

entrevista

‘Buscaremos decisões ambiciosas na COP 30’, afirma embaixador Maurício Carvalho Lyrio

Secretário de Clima e Meio Ambiente do Itamaraty destaca importância da COP 30 em Belém e das ações de adaptação climática

15.11.25 16h00

TRANSIÇÃO VERDE

COP 30: Barral diz que Brasil está preparado legalmente para transição verde

Coordenador da Área ded Energia da COP 30 disse que o Brasil "construiu um arcabouço robusto para fazer a transião"

15.11.25 12h22

RÉU

STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação no processo do pai; decisão foi unânime

O prazo para análise termina no dia 25. Até lá, os ministros podem mudar de voto, pedir vista ou levar o caso ao plenário - o que não tem ocorrido

15.11.25 12h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÊMICA

Em Belém, Arthur do Val critica culinária paraense e causa polêmica na COP30: 'Comida horrorosa'

Ex-deputado conhecido como “Mamãe Falei” falou sobre a organização da conferência e discutiu com os ministros Guilherme Boulos e Anielle Franco

11.11.25 23h04

governo federal

Lula exonera Celso Sabino e outros dois ministros; entenda o motivo

Exonerações temporárias foram publicadas no Diário Oficial da União

13.11.25 11h07

treta

Eduardo Bolsonaro rebate críticas de governador bolsonarista e diz viver 'no exílio'

O governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, afirmou que o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está "falando merda lá nos Estados Unidos" e "longe da realidade"

10.11.25 18h13

polêmica

Tribunal abre investigação após calcinha ser encontrada em sala de audiências

O mistério da calcinha esquecida alterou a rotina forense

10.11.25 14h13

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda