Em Belém, Hamilton Mourão opina sobre candidatura de Sergio Moro

O vice-presidente da república Hamilton Mourão participou do encerramento do seminário Amazônia in Loco na manhã desta quinta-feira (11), em Belém. Segundo ele, o evento é importante porque o lugar de discutir os problemas e as soluções para a Amazônia é a própria Amazônia.

Para a reportagem do Grupo Liberal, Mourão repercutiu também sobre a possível candidatura à presidência da república do ex-ministro da Justiça Sérgio Moro, agora filiado ao Podemos. "É um quadro que tem grande penetração em parcela da população brasileira e é sadio que haja candidaturas dessa natureza", afirmou. Em entrevista para O Globo na semana passada, ele havia dito que Moro é "um nome forte", mas que só Lula e Bolsonaro "empolgam as massas".