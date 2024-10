Em Belém, Alepa celebra Dia Nacional do Cerimonialista em sessão solene nesta quinta-feira (31/10)

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) realizou, na manhã desta quinta-feira (31), a primeira sessão solene pelo “Dia Nacional do Cerimonialista”, comemorado no dia 29 de outubro. Autor do pedido da solenidade, o deputado Erick Monteiro (PSDB) destacou o trabalho do cerimonialista. "É quem organiza e projeta as ações que vão ocorrer em uma determinada cerimônia", disse ele.

“Aos cerimonialistas das entidades governamentais e privadas, em especial à equipe de cerimonial da Alepa, ficam aqui os meus parabéns pela forma como conduzem os trabalhos para o bom andamento de cada evento”, acrescentou Monteiro, no evento no auditório João Batista da Alepa.

Jorge Costa é membro da Confraria de Cerimonialistas do Pará, e agradeceu a homenagem do Poder Legislativo. Ele disse que a entidade reivindicava a comemoração. "Batalhamos por essa celebração há cinco anos. Obrigada pela paciência, confrades e confreiras, nós conseguimos", afirmou.

Com 32 anos de atuação profissional com o cerimonial público, Silvio Fernandes integra a equipe de cerimonial do governo do Estado, e participou da sessão na Aleá. “É um prazer receber essa homenagem, sou de uma profissão que já existe há muitos anos e que está sendo reconhecida agora. Só tenho a agradecer ao parlamento pela celebração do Dia Nacional dos Cerimonialistas", disse.

Reconhecimento profissional

Ao todo, 45 cerimonialistas com atuação no Pará e também fora do estado, receberam o Certificado de Homenagem Especial em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade paraense. Entre os homenageados, está o nome de Adenirson Lage (in memorian). Por décadas, Adenirson atuou como colunista social do Jornal Amazônia do Grupo Liberal.

Também foram agraciados servidores que atuam no cerimonial da Alepa, no governo do estado e em prefeituras municipais, entre outros órgãos públicos e entidades de classe. "Quero parabenizar o Jorge Costa, pela coragem de, há alguns anos, iniciar a Confraria. Sei que foi criada para que nós passássemos a ter a consciência de que o cerimonialista deve ser mais valorizado", destacou a cerimonialista, também homenageada, Kátia Corrêa.

Com 40 anos de trabalho na equipe de cerimonial da Alepa,a servidora efetiva, Ivanilde Menezes Feitosa. Em nome da equipe, ela recebeu uma homenagem e agradeceu. Entre homenageados, também estavam, a chefe do cerimonial do Ministério Público do Pará (MPPA), Lucienne Bandeira; o chefe de cerimonial da Defensoria Pública do Pará, José Feio; e a cerimonialista da Confraria de Cerimonialistas do Pará; Adriana Lobato.

Legislação

No Brasil, as normas do Cerimonial Público estão determinadas no Decreto nº 70.274, de 9 de março de 1972. A Lei nº 12.092, de 16 de novembro de 2009, que institui o Dia 29 de outubro como Dia Nacional do Cerimonialista, escolheu a data com base no dia da criação do Comitê Nacional de Cerimonial e Protocolo - CNCP Brasil, em 29 de outubro de 1993.