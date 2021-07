Em ambulância, Bolsonaro é levado ao Hospital Vila Nova Star

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) iniciou trajeto do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, em direção ao hospital Vila Nova Star, onde realizará bateria de exames, cujos resultados devem indicar se há necessidade de intervenção cirúrgica. Ele está acompanhado de seu médico particular, Antônio Luiz Macedo, responsável por operá-lo em 2018 após a facada da qual foi vítima durante ato em campanha eleitoral em Juiz de Fora (MG).

Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas na madrugada desta quarta-feira (14) com dores abdominais. De acordo com a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República (Secom), exames constataram obstrução intestinal decorrente do atentado a faca. O presidente foi transferido de avião, às 17h10, para a capital paulista, onde deve fazer novos exames.

Enquanto ainda estava internado no HFA, pessoas que passavam em carros em frente ao local gritavam "fora, Bolsonaro", enquanto simpatizantes expressavam apoio. Em virtude do mal-estar, Bolsonaro cancelou a reunião que teria com os presidentes da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), e do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, prevista para as 11h de hoje. Na agenda oficial não constam mais compromissos.

Antes de desembarcar em São Paulo, pelo Instagram, a esposa de Bolsonaro, Michelle, compartilhou foto da asa do avião ao entardecer com a legenda: "Deus sempre esteve, e estará no controle de TODAS as coisas".