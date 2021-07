Presidente Jair Bolsonaro é transferido para São Paulo devido a obstrução intestinal

O presidente Jair Bolsonaro, que está com obstrução intestinal, deve ser transferido para São Paulo para que seja avaliada a necessidade ou não de se fazer uma cirurgia.

Em nota oficial, o Planalto explica que “Após exames realizados no HFA em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência”.

O Instagram de Bolsonaro publicou uma mensagem sobre o caso. A postagem afirma que o presidente enfrenta mais "um desafio, consequência da tentativa de assassinato promovida por antigo filiado ao PSOL, braço esquerdo do PT, para impedir a vitória de milhões de brasileiros que queriam mudanças para o Brasil. Um atentado cruel não só contra mim, mas contra a nossa democracia".

Na madrugada desta quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada no hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF), com dores abdominais.

No fim da manhã, o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, havia informado que Jair Bolsonaro estava "bem" e ficaria "apenas em observação".