Bolsonaro está bem e vai ficar apenas em observação, diz ministro da Casa Civil

O ministro-chefe da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, informou, por meio das redes sociais, que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) "está bem" e vai ficar "apenas em observação" após realizar alguns exames. "Graças a Deus, nosso Presidente está bem", escreveu Ramos no Twitter. "Agradeço o carinho dos brasileiros e me junto a eles nas frequentes orações por @jairbolsonaro", completou. O ministro ainda desejou "força" ao presidente e disse que o Brasil "precisa e muito da sua coragem e liderança."

Na madrugada desta quarta-feira (14), Bolsonaro deu entrada no hospital das Forças Armadas, em Brasília (DF), com dores abdominais. Em função dos problemas médicos, a agenda oficial do presidente foi cancelada e a reunião que estava marcada entre os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) e do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, prevista para hoje, será reagendada.

Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência da República informou que o presidente ficará sob observação por 24 a 48 horas, por orientação médica, "não necessariamente no hospital". A secretaria ainda disse que Bolsonaro "está animado e passa bem". O médico Antônio Luiz Macedo, responsável por operar o presidente em 2018 após a facada, está a caminho de Brasília para examiná-lo.