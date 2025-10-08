Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Em almoço descontraído no STF, Fachin apela novamente por decisões coletivas

Estadão Conteúdo

Edson Fachin promoveu nesta quarta-feira, 8, a primeira reunião com os colegas do Supremo Tribunal Federal (STF) desde que assumiu a liderança da Corte, no último dia 29. Os ministros se encontraram no gabinete do novo presidente para um almoço. Em clima amistoso e descontraído, como descreveu um dos ministros presentes, Fachin voltou a ressaltar a importância de decisões tomadas de forma coletiva.

Essa mensagem já tinha sido ressaltada como prioridade por Fachin no discurso de posse, quando disse: "a força desta Corte está no colegiado". Antes de chegar ao cargo, o ministro conversou individualmente com os colegas sobre essa questão. Uma das principais críticas ao STF é a profusão de decisões monocráticas em temas que poderiam ser levados ao plenário.

Ao fim do almoço, Fachin apresentou aos ministros os integrantes de sua equipe. Ele também pediu para os colegas listarem eventuais necessidades dos gabinetes que poderiam ser solucionadas pela presidência do STF. Segundo um ministro que participou do evento, não houve queixas ou pedidos por parte dos colegas.

Os convidados comeram salada, bacalhau e uma sobremesa. Apenas Cármen Lúcia e Dias Toffoli não estavam presentes. Esse tipo de reunião na presidência é tradição no tribunal. O antecessor de Fachin, Luís Roberto Barroso, também costumava promover almoços desse tipo para debater as prioridades da Corte.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/FACHIN/ALMOÇO/APELO/DECISÕES COLETIVAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Vigilância

Lula sanciona aumento de pena por venda de bebida alcoólica a menores

Lei altera dispositivo do estatuto da Criança e do Adolescente

08.10.25 16h46

Em almoço descontraído no STF, Fachin apela novamente por decisões coletivas

08.10.25 16h28

Relator pede arquivamento de representação contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

08.10.25 16h18

De Vlado a Rubens Paiva: mais de 100 mortos da ditadura têm certidões de óbito corrigidas

08.10.25 15h43

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

CONFUSÃO A BORDO?

Paulo Rocha é retirado de voo em Brasília; veja o pronunciamento do ex-senador e da Latam

A Polícia Federal foi acionada para retirar o presidente da Sudam da aeronave

22.09.25 14h49

hospedagem

No Pará, Lula afirma sobre a COP 30: ‘Não vou para hotel, vou dormir num barco’

Durante agenda no Marajó, o presidente Lula falou sobre a realização do evento em Belém, em novembro

02.10.25 14h58

FRAUDE?

Conta de morador do Pará é envolvida em tentativa de fraude no INSS contra Lula

PF investigou tentativa de transferir a aposentadoria de R$ 12,5 mil do presidente para a conta de um morador do Pará

01.10.25 16h45

VEJA O VÍDEO!

Prefeito de Breves pede universidade e área de livre comércio no Marajó durante visita de Lula

Pedidos foram feitos durante a agenda do presidente no arquipélago do Marajó, nesta quinta-feira (2)

02.10.25 12h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda