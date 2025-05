Elmano 'alfineta' idas e vindas do IOF e diz que governo não pode criar fatos contra si

O governador do Ceará, Elmano de Freitas, "alfinetou" o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela forma como foi anunciado o aumento do IOF - e, logo em seguida, o recuo. Disse que o presidente tem tudo para chegar bem às eleições de 2024, mas ressaltou que não pode "criar fatos políticos" contra si, como foi o caso do IOF.

Ao ser questionado sobre o cenário político para as eleições de 2026, Elmano disse que o governo precisa de uma agenda e evitar ruídos. "Primeiro, que o governo não crie fato político contra si, como foi a situação recente de decisões que o governo toma e volta atrás. Se não criar fato contra si, já é bom. Mas fundamental, fazer entregas com as quais se comprometeu", disse o governador.

Elmano reforçou, em diversos momentos da entrevista, que o presidente Lula precisa "focar nas suas entregas e garantir que elas aconteçam". Segundo ele, o "eleitor vai comparar em 2026 como está a vida dele agora, com o governo Lula, e como estava com o governo anterior".

Para o governador, quando um governante busca a reeleição, o pleito se torna "plebiscitário". Por isso, Elmano disse acreditar que Lula "chegará às eleições de 2026 muito forte". O governador do Ceará ressaltou, porém, que a gestão petista a nível federal "é de recuperação e de reconstrução", apesar de reforçar a necessidade de haver entregas para melhorar a popularidade, afetadas, no entendimento dele, pela crise do INSS e pela alta dos alimentos.

