Eleitor não quer presidente que precise de aval de outra liderança, diz Caiado sobre Flávio

O pré-candidato do PSD à presidência da República, Ronaldo Caiado, criticou o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após a leitura da carta escrita pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) neste sábado, 11. No texto, Bolsonaro escreveu que confia no filho para "resgatar o Brasil" e disse que "o momento é de arregaçar as mangas" e "deixarmos de lado as possíveis diferenças".

Na rede social X, Caiado reagiu: "Flávio Bolsonaro, 45 anos, leu uma carta do pai ao vivo pra dizer que tá pronto pra ser presidente. É isso". O ex-governador de Goiás continuou: "Porque um candidato à Presidência precisa provar que decide sozinho nos momentos mais duros. O eleitor não quer um presidente que precise de aval constante de outra liderança; quer alguém capaz de conduzir o país por conta própria".

Caiado prosseguiu: "Pense numa crise envolvendo Venezuela, Bolívia ou Argentina. Nesse momento, ninguém pode ter dúvida sobre quem manda, muito menos imaginar que o presidente precisa primeiro ouvir alguém antes de agir". Ele acrescentou: "Esse contraste entre autonomia e dependência pode virar um eixo central do debate. Porque, numa eleição presidencial, liderança não se herda, se demonstra".