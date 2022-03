Eleições no Pará contarão com 14 aviões para garantir que urnas cheguem a todo o estado

A desembargadora Luzia Nadja Guimarães, que preside o Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), esteve na Assembleia Legislativa do Estado do Pará na tarde desta quarta-feira (16) para esclarecer sobre prazos e normas das eleições gerais que ocorrem em outubro deste ano, além de apresentar dados sobre a logística que está sendo organizada pelo órgão para garantir o pleito. Só para as eleições de 2022, o Tribunal usará 14 aviões, 8 helicópteros, 512 embarcações e 2.943 veículos terrestres para garantir o direito ao voto dos paraenses. Esses números e a extensão territorial paraense ajudam a explicar o motivo para o estado ter o segundo maior orçamento para organizar eleições em todo o Brasil, atrás apenas do estado de São Paulo. Serão investidos R$ 51 milhões para que as eleições ocorram no Pará.

Felipe Houat Brito, diretor geral do TRE- PA, lembrou que em todo o estado são 24.171 os títulos eleitorais que estão suspensos, além 863.718 títulos foram cancelados por alguma irregularidade. Só em Belém, 158 mil eleitores estão com títulos cancelados. Em segundo lugar vem Ananindeua, com 30.107 títulos cancelados, seguida por Santarém em terceiro (29.428), Parauapebas em quarto (25.409) e Marabá em quinto (18.264). "Mas só nos últimos 30 dias já realizamos 71.415 atendimentos em todo o Pará, o que é muito importante já que temos um prazo até o dia 4 de maio", afirma. Brito lembrou, porém, que de maneira inédita, o Tribunal concederá um prazo extra de 10 dias para quem for regularizar o título no último dia do prazo e não conseguir ser atendido. Essas pessoas receberão senhas para retornar ao TRE-PA. "A Constituição estabelece que o voto é um direito, mas também é um dever do cidadão, que precisa buscar as condições necessárias para que possa exercer o voto e não sofrer nenhum prejuízo. Por isso, nosso apelo é para que as pessoas procurem a justiça eleitoral e façam a sua regularização. Não esperem o final do prazo", aconselha. As dúvidas podem ser tiradas pelo portal do TRE na internet (www.tre-pa.jus.br/), pelo disque-eleitor (3346-8100) e nos postos de atendimento listados no site, cinco deles em Belém e outros 30 no interior do estado.

Já o coordenador de dados partidários e prestações de contas Vespasiano Rubim Neto e a secretária judiciária Mayra Cavalcante subiram à tribuna do plenário Newton Miranda para falar sobre a importância de prestar contas, mesmo entre os não eleitos, e dos prazos legais que os partidos e candidatos devem cumprir ao longo de 2022. Na opinião do presidente da Casa, o deputado Francisco "Chicão" Melo (MDB), o evento foi uma excelente oportunidade não só para os eleitores, mas também para os deputados. "Esse tipo de esclarecimento serve para toda a sociedade paraense e é muito importante para estreitar o relacionamento entre o legislativo estadual e a justiça eleitoral, para que não ocorram deslizes durante esse período eleitoral", pontuou.

Para 2022, o maior eleitorado está na região metropolitana de Belém (32,5%), seguida pela região Nordeste (24,2%) e Sudeste (20,5%). Em quarto lugar aparece o Baixo Amazonas (10%) e encerram a lista as regiões Sudoeste e do Marajó, ambas com 6,3% dos 5.623.794 eleitores paraenses. 78% do total moram em áreas urbanas, enquanto 15% moram em áreas rurais e outros 6% em localizações ribeirinhas.