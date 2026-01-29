Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eleições 2026: PT cobra esforço de militantes, em meio a pressão por candidatura de Haddad

Estadão Conteúdo

O Partido dos Trabalhadores (PT) cobrou um esforço de sua militância para reeleger o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleger bancadas maiores na Câmara e no Senado e também governadores. Apesar de a mensagem ser em tom genérico, a cobrança se soma ao que alguns petistas têm dito pública e reservadamente para que seus principais filiados sejam candidatos neste ano.

A resolução da Executiva Nacional do PT, divulgada na noite desta quinta-feira, 29, fala que essa eleição "terá caráter histórico" e que a "reeleição do presidente Lula é condição estratégica para consolidar a democracia, derrotar o bolsonarismo, vertente brasileira do fascismo, os projetos antinacionais, antipovo e aprofundar as transformações iniciadas no Brasil, voltadas à superação das desigualdades e a um novo projeto de desenvolvimento nacional, soberano, sustentável e inclusivo".

Na quarta-feira, 28, em conversa com jornalistas, a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, usou o mesmo termo ("histórico") para se referir ao momento atual e cobrar que as principais figuras do PT sejam candidatas, entre elas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"A tarefa que se coloca para 2026 exige, além da reeleição do presidente Lula, a construção de uma maioria democrática e popular no Congresso Nacional. É fundamental que nossa campanha dialogue com o povo brasileiro sobre a importância de eleger deputados(as), senadores(as) e governadores(as) do PT e dos partidos comprometidos com o projeto liderado por Lula", afirmou a legenda.

O documento não cobra em nenhum momento que figuras públicas sejam candidatas, mas reforça em diversos trechos a necessidade de encarar o momento com seriedade. Fala, por exemplo, que esta será a "grande batalha política de 2026".

"2026 é o ano para reafirmar que o Brasil escolhe a democracia, a justiça social, a soberania nacional e o futuro. E essa escolha passa, necessariamente, pela reeleição do presidente Lula, pela eleição de muitos(as) governadores(as) e de uma maioria parlamentar na Câmara e no Senado comprometida com esse projeto e pela derrota definitiva do bolsonarismo como projeto de poder", disse.

O PT tem intensificado cobranças para que suas principais lideranças sejam candidatas. Esse pedido tem praticamente nome e sobrenome: Fernando Haddad. O ministro da Fazenda é o petista com grande relevância que mais resiste aos apelos para ser candidato. Outros, como a ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já aceitaram pedidos feitos por Lula. A paranaense, por exemplo, mudou seus planos e topou ser candidata ao Senado. Antes, pleitearia uma vaga na Câmara dos Deputados.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

HADDAD

CANDIDATURA

PT

COBRANÇA

MILITÂNCIA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Eleições 2026: PT cobra esforço de militantes, em meio a pressão por candidatura de Haddad

29.01.26 20h08

Moraes determina que Malafaia apresente defesa por suposta calúnia a comandante do Exército

29.01.26 19h43

CPI do Crime Organizado: Senadores pedem quebra de sigilo bancário e fiscal da mulher de Moraes

29.01.26 18h29

programa

'Gás do Povo, lançado pelo governo, é um grande avanço para o Brasil', diz Hugo Motta

Na sequência, Motta diz que as famílias beneficiadas terão acesso à recarga de botijões de gás de forma gratuita

29.01.26 17h38

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

ELEIÇÕES 2026

Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

26.01.26 23h26

Ordem na casa

Justiça Eleitoral manda retirar propagandas atribuídas a Hana Ghassan por campanha antecipada

Decisão liminar atende denúncia de partido e fixa prazo para remoção

26.01.26 18h49

Política

Justiça dá 24 horas para Daniel Santos retirar divulgação do ‘Olhar Cidadão’ de suas redes sociais

Uso do material é considerado ilegal e prefeito de Ananindeua pode sofrer multa de até R$ 20 mil

27.01.26 20h10

JUSTIÇA

TJPA atende pedido da Prefeitura de Belém, derruba liminar e decisão é alvo de críticas do Psol

Presidente do tribunal suspendeu decisão que paralisava sessão da Câmara; a vereadora Marinor Brito contesta efeitos econômicos e democráticos

22.01.26 11h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda