Eleições 2024: pelo menos 13 vereadores de Belém devem trocar de partido nos próximos dias; entenda

Os próximos dias prometem ser bem movimentados na Câmara Municipal de Belém (CMB). Conforme apuração desta reportagem junto a fontes ligadas à Casa Legislativa, pelo menos um terço dos vereadores da capital devem aproveitar a janela partidária iniciada no dia 7 de março - já que os mesmos podem trocar de partido sem o risco de perderem seus mandatos -, em vista das eleições futuras. O prazo para este movimento termina no dia 5 de abril.

Até agora, dos 13 vereadores que devem aproveitar a janela, Roni Gás foi o único a oficializar a troca de legenda. Ele deixou o Solidariedade para se juntar às fileiras do Movimento Demcoratico Brasileiro (MDB). Sua filiação ao partido do governador Helder Barbalho ocorreu na última sexta-feira (15), junto com a filiação de Igor Normando, anunciado por Helder como pré-candidato do partido à Prefeitura de Belém.

O vereador compartilhou o momento em suas redes sociais. “Agora é oficial: o vereador Roni Gás é do MDB”, diz uma das publicações feitas pelo parlamentar. A publicação afirma ainda que a filiação do vereador ao MDB reflete a busca por uma “Belém inclusiva e vibrante” e que Roni “une-se a uma parceria visionária para impulsionar o desenvolvimento de uma Belém mais próspera, criando um legado de progresso e igualdade”.

Ainda conforme fontes da CMB, o MDB deve acolher mais dois parlamentares: Vinícius, do qual se tinha a expectativa de filiação também na última sexta; e Renan Normando, que embora ainda não tenha anunciado, também deve acompanhar o irmão Igor. Vinícius deixa o Republicanos e sua ida ao MDB já é dada como “certa”. Renan deixaria o Podemos. A assessoria de Vinicius não respondeu à reportagem para confirmar se ele já filiou ou não ao MDB.

Mais mudanças

Outros vereadores que já estariam com seus rumos políticos definidos para concorrer nas eleições deste ano são Josias Higino, atualmente no Patriotas, mas que deve se filiar ao Partido Social Democrático (PSD); e João Coelho, do Partido Renovação Democrática (PRD) - resultado da fusão do Patriota e do Partido Trabalhista Brasileiro - mas que deve ir para o Partido Democrático Trabalhista (PDT). Ambos ainda não anunciaram oficialmente as mudanças.

Além deles, mais sete vereadores já demonstraram interesse na troca de legenda e devem aproveitar a janela, entretanto, também não anunciaram seus novos partidos. É o caso de Igor Andrade, do Solidariedade; da Pastora Salete, do Patriotas; do Lulu das Comunidades, do Agir; do Matheus Cavalcante, do Cidadania; de Moa Moraes, do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB); do Miguel Rodrigues, do Podemos; e do Dinelly, também do Podemos.

Outros motivos

Já Silvia Letícia, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), está na iminência de uma saída “forçada”. A vereadora está respondendo a um processo de infidelidade partidária por ter se lançado como pré-candidata à Prefeitura de Belém, em disputa com o atual prefeito e correligionário Edmilson Rodrigues. A situação teria desencadeado uma crise interna no partido. Lideranças do PSOL contestam a possível punição.

Túlio Neves aproveitou a brecha na fusão entre o Partido Republicano da Ordem Social (PROS) e o Solidariedade, aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no final de 2022, para migrar de legenda. Com a fusão, os parlamentares do PROS foram incorporados ao Solidariedade, entretanto, os que não aceitaram, pleitearam migrar para outras legendas. A mudança não é recente. Túlio, que era do PROS, já integra as fileiras do PSD.

Janela partidária - mudanças e possíveis mudanças:

Vinicius - Republicanos, mas deve ir para o MDB

Roni Gás - ex Solidariedade, recém filiado ao MDB

Igor Andrade - Solidariedade, ainda não anunciou seu novo partido

Josias Higino - Patriotas, mas deve se filiar ao PSD (ainda anunciou oficialmente)

Pastora Salete - Patriotas, ainda não anunciou seu novo partido

Lulu das Comunidades - Agir, ainda não anunciou seu novo partido

Matheus Cavalcante - Cidadania, ainda não anunciou seu novo partido

Moa Moraes - PSDB, ainda não anunciou seu novo partido

João Coelho - PRD, deve ir para o PDT (ainda não anunciou oficialmente)

Miguel Rodrigues - Podemos, ainda não anunciou seu novo partido

Dinelly - Podemos, ainda não anunciou seu novo partido

Renan Normando - Podemos, mas deve ir para o MDB (ainda não anunciou oficialmente)

Situação não definida:

Silvia Letícia - PSOL - na iminência de ser expulsa

Mudança antes da janela:

Túlio Neves - ex PROS, filiado ao PSD (movimento feito a partir da fusão entre PROS e Solidariedade)