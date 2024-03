Ex-deputada federal do PSOL é contrária à expulsão de colega de legenda

A ex-deputada federal pelo PSOL/PA Vivi Reis publicou um post em seu perfil do Instagram nesta quarta-feira (6) se posicionando contra a intenção de alguns dirigentes do partido que, segundo ela, querem a expulsão da vereadora Sílvia Letícia, colega de legenda na Câmara Municipal de Belém.

"Não concordo com a posição de alguns dirigentes do PSOL em querer expulsar a vereadora de Belém, Sílvia Letícia, companheira de Lula e fundadora do partido", diz o post de Vivi Reis.

Ainda na publicação, Vivi Reis define a postura dos dirigentes do partido como “autoritária e antidemocrática, que não condiz com a conduta de um partido socialista e de esquerda. Aliás, foi esse tipo de posição que fez surgir o próprio PSOL, justamente para ser um espaço plural, do livre pensar, do exercício democrático e com direito a existência de diversas tendências de pensamento".

VEJA MAIS

"As divergências na esquerda não podem ser dirimidas com ritos sumários, mas devem ser enfrentadas com amplos debates e autocríticas, compreendendo que nossos inimigos não estão nas fileiras do PSOL, mas entre aqueles e aquelas que cotidianamente oprimem nossos corpos, exploram nossa classe e atacam a democracia”, complementou.