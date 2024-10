Eleições 2024: Mesários denunciam entrega de garrafas de água vencidas

Mesários do 2º turno das Eleições Municipais, no último domingo (27), afirmam ter recebido garrafas de água vencidas há cinco anos. O caso aconteceu em duas escolas de Jundiaí (SP). Segundo os profissionais, a embalagem de alguns dos produtos fornecidos estava com prazo de validade marcado para 27 de agosto de 2019.

VEJA MAIS

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), entre os kits distribuídos, foram encontrados dois com garrafas fora do prazo de validade. “Ao tomar conhecimento do ocorrido, o juiz da 65ª Zona Eleitoral solicitou ao oficial de justiça que fosse até o depósito da empresa responsável pelos kits, mas não foram encontrados mais kits vencidos”, disse a nota.

Ao ser procurada, a prefeitura de Jundiaí, responsável pela compra das garrafas, afirmou que irá notificar a companhia que forneceu os itens. “Caso a situação seja confirmada, a empresa será penalizada de acordo com a legislação aplicável”, informou.