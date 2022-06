Eleições 2022: Professora Shirley Alves deve concorrer ao Governo do Pará pelo PROS

O Partido Republicano da Ordem Social (PROS) deve oficializar, no próximo domingo (3), a pré-candidatura da professora Shirley Alves ao Governo do Estado. O nome dela chegou a ser anunciado durante as duas visitas do empresário e influenciador digital Pablo Marçal ao Pará, neste mês de junho. Ele é pré-candidato à presidência da República pelo PROS e esteve em Belém e Marabá, respectivamente, nos dias 19 e 24 deste mês.

Ainda não foi divulgado o local do lançamento oficial da pré-candidatura. Shirley Alves é presidente estadual do PROS e afirma que seu trabalho se baseia na luta pelas mulheres na política. “Levanto a bandeira para trazermos as mulheres para luta política, a fim de ocuparmos os lugares que estão vazios e que são nossos, por entender que a mulher consegue ocupar os espaços que ela quiser”.

Ela também comentou sobre a possibilidade de concorrer ao Governo pelo PROS. “Significa a mudança que nós, enquanto partido, temos de fazer nesse Estado. Sabemos que os outros candidatos ao governo não nos representam. Temos uma população que está insatisfeita com a atual gestão e nesse sentido, tomamos a decisão de colocar o nosso nome à disposição, pra fazer a real diferença neste pleito”,

A convenção do PROS está marcada para o dia 18 de julho, em Belém.