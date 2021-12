Eduardo Suplicy testa positivo para covid-19, mas afirma sentir apenas sintomas leves

Na tarde desta terça-feira (28), o vereador de São Paulo e ex-senador Eduardo Suplicy (PT) informou que testou positivo para a covid-19, por meio das redes sociais. Ele afirma que sente apenas sintomas leves, como tosse e cansaço, e atribuiu o quadro leve da doença à vacina. O político está sendo acompanhado por um médico.

Na postagem o vereador fez um alerta e reforçou os cuidados na prevenção do vírus.

“Minhas queridas, meus queridos: me sinto no dever de informar a todas as pessoas, especialmente as que estiveram comigo nos últimos dias, que após estar ontem tossindo e me sentindo cansado, testei positivo para a covid. Estou descansando, seguindo as recomendações de meu excelente médico, Dr. Nelson Carvalhaes. Reforço a recomendação de que usem máscara, lavem sempre as mãos ou passem álcool gel, pois o vírus se espalha com enorme facilidade. Como eu já tomei a terceira dose da vacina em 3 de dezembro, a covid me pegou com pequena intensidade”, afirmou o político.