Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Silas Malafaia é alvo de um inquérito da Polícia Federal (PF) que apura tentativa de obstrução de justiça e coação no curso das investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro

Estadão Conteúdo
fonte

Eduardo Paes e Silas Malafaia (Reprodução / YouTube)

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), manifestou apoio ao pastor evangélico Silas Malafaia, alvo de um inquérito da Polícia Federal (PF) que apura tentativa de obstrução de justiça e coação no curso das investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro. A declaração foi feita durante um culto realizado neste domingo, 15, ocasião em que Malafaia também comemorou seu aniversário de 67 anos. Presente no evento, Paes subiu ao púlpito e se dirigiu diretamente ao pastor.

"Meu pastor, eu vim aqui para te dizer um negócio. Momento complexo, país esquisito. Independentemente de orientação política, eu quero dizer o seguinte: 'Nós estamos do seu lado. Mexeu com Silas Malafaia, mexeu comigo'", afirmou o prefeito Eduardo Paes. Durante o discurso, Paes também chamou Malafaia de "fofo" e destacou a amizade de mais de 20 anos entre os dois. "Esse talvez seja o momento mais importante desses 20 anos de amizade que a gente tem. Tem muita gente que estranha nossa amizade, né?", disse.

Em tom descontraído, o prefeito continuou. "Silas Malafaia me ama, gente. Ele ama todo mundo, mas me ama de um jeito especial". Paes ainda comentou sobre a influência do pastor em suas decisões políticas. "Quando ele me vê dando umas desviadinhas do que ele acha que eu deveria fazer na política, as broncas que eu levo dele com esse jeito fofo e carinhoso não são poucas".

Em agosto, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou medidas cautelares contra o pastor Silas Malafaia, incluindo busca pessoal. A decisão foi baseada em representação da Polícia Federal e contou com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Silas Malafaia é investigado por suposta participação em crimes de coação no curso do processo, obstrução de investigação envolvendo organização criminosa e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. As apurações também investigam a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e de Bolsonaro.

Na última semana, o ex-presidente foi condenado pelo Supremo a 27 anos e 3 meses de prisão por envolvimento em uma trama golpista contra o Estado Democrático de Direito. Outros sete militares também foram condenados no mesmo processo. Bolsonaro se tornou o primeiro ex-presidente da história do Brasil a ser condenado por tentativa de golpe de Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STF/JULGAMENTO/BOLSONARO/PF/MALAFAIA/PAES
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Política

Em Belém, primeira-dama Janja conhece projeto sustentável e Parque da Cidade

Ela foi recepcionada pela primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, nesta segunda-feira (15)

15.09.25 18h31

crítica

Gilmar Mendes chama de 'incoerência' voto de Fux que absolveu Bolsonaro em julgamento do golpe

O ministro acrescentou que, se integrasse a Primeira Turma, teria acompanhado o voto do ministro Alexandre de Moraes de "maneira inequívoca"

15.09.25 17h38

'estamos do seu lado'

Eduardo Paes defende Malafaia após ação da PF contra pastor: 'Mexeu com Silas, mexeu comigo'

Silas Malafaia é alvo de um inquérito da Polícia Federal (PF) que apura tentativa de obstrução de justiça e coação no curso das investigações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro

15.09.25 17h18

votação

Bastidores: Oposição projeta mais de 300 votos por anistia; base de Lula vê chance de derrubada

As avaliações ocorrem em meio a indicativos de que o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pode incluir a urgência para a anistia na pauta desta semana

15.09.25 17h08

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

'FOI LONGE DEMAIS'

Flávio Bolsonaro diz que STF 'entregará cabeça de Moraes na bandeja'

A declaração do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi feita em ato no 7 de Setembro

08.09.25 11h43

POLÍTICA

Silas Malafaia critica uso da bandeira dos EUA em ato pró-Bolsonaro: '100% contra'

Pastor diz que ficou indignado com símbolo estrangeiro no 7 de setembro

08.09.25 21h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda