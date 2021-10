Em Belém, Eduardo Leite defende terceira via sem ódio para a presidência da República

Fazer política sem "petrolão, mensalão e rachadinha" foi o que defendeu o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), pré-candidato à presidência da República, em coletiva de imprensa realizada neste sábado (30), em Belém, pela manhã. Após o diálogo com os jornalistas, o governador participou de ato dos filiados em apoio ao seu nome para representar a legenda em 2022.

Acompanhado do senador Tasso Jereissati, do ex-governador Simão Jatene e do ex-senador Flexa Ribeiro, Eduardo Leite falou sobre as motivações que o fizeram querer disputar as prévias do partido, que serão realizadas no dia 21 de novembro, quando terá João Dória e Arthur Virgílio como adversários.

"Existe um espaço muito grande para uma terceira via, mas não um terceiro ponto de ódio. Sempre fiz a boa política, com diálogo, com conversa. É como em uma família: às vezes você tem que fazer algo que não gosta tanto, tem que ceder, e espera que o outro faça o mesmo", afirmou.

