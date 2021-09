Eduardo Leite revela ataques ao namorado, mas dispensa ativismo: 'nem todo gay precisa ser ativista'

Em julho deste ano, o governador Eduardo Leite revelou, em uma entrevista a Pedro Bial, sua homossexualidade. Desde então, o político passou a ser alvo de uma série de ataques, assim como seu namorado, o médico Thalis Bolzan, com quem completa um ano de relacionamento. Leite contou detalhes desse processo no podcast No Flow. As informações são do Extra.

"Falar publicamente sobre isso toca a vida das pessoas, me senti acolhido e pude oferecer acolhimento também. Recebi mensagens de gente que ficou mais à vontade para falar sobre o assunto com sua própria família. Mas recebi críticas de gente me cobrando erguer uma bandeira. Mandaram também mensagens para o meu namorado", conta Leite, ao detalhar alguns trechos das mensagens. "'Estão te pagando quanto para você inventar que é namorado dele'", contou Eduardo sobre uma das mensagens que seu namorado recebeu.

"Nem todo gay precisa ser ativista"

Desde que assumiu sua sexualidade, o governador passou a ser cobrado quando ao ativismo com a causa. Para ele, entretanto, "nem todo gay precisa ser ativista".

"Não devo ignorar os temas, claro. Evidente que devem combater o preconceito, evidente que devem fazer enfrentamento desses temas. Mas não necessariamente será a causa da vida da pessoa", pondera o político, ao afirmar que "é bom e importante que existam os ativistas".

RELACIONAMENTOS

Segundo Eduardo, seu primeiro relacionamento com outro homem foi aos 25 anos. Antes disso, ele esteve com uma mulher por quatro anos.

"Na minha adolescência e juventude, imaginei que pudesse ser gay, mas me recriminei por pensar nisso. Tive então uma namorada por quatro anos. Estava apaixonado, tinha prazer com ela, foi uma grande paixão. Aquele sentimento que tive me pareceu ter sido uma fase. Mas fiquei com um cara quando eu tinha 25 anos. Eu já era vereador quando aceitei isso na minha cabeça, de que era gay".

Questionado se, na verdade, não é bissexual, Eduardo foi enfático ao declarar que não. "Não sou bi, sou gay. Não ficaria com uma mulher porque estou comprometido e apaixonado. Aliás, estamos comemorando um ano de namoro".