Eduardo Girão tenta entregar réplica de feto ao ministro Silvio Almeida, que reage: ‘escárnio’; veja

Durante uma audiência realizada na manhã desta quinta-feira (27) no Senado, Eduardo Girão (Novo-CE), que é vice-líder da oposição na casa, tentou entregar uma réplica de um feto de 12 semanas, feita em plástico, ao ministro dos Direitos Humanos do governo Lula, Silvio Almeida.

O ministro se recusou a receber o objeto. "Eu vou ser pai agora, e eu sei muito bem o que significa isso. Isso é pra mim uma performance que eu repudio profundamente. Com todo respeito, é uma exploração inaceitável de um problema muito sério que nós temos no país", declarou Almeida, que é casado com Ednéia Carvalho. Os dois anunciaram no início de abril que serão pais pela primeira vez.

"Em nome da minha filha que vai nascer, eu me recuso a receber isso aí. Em nome da minha filha, não vou receber. Isso é um escárnio, não vou receber. Respeitando o seu cargo, eu não vou aceitar, eu sou um homem sério e acredito que o senhor também seja", continuou.

Durante a sessão, Girão questionou o ministro sobre os motivos do Brasil não ter assinado uma declaração conjunta do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas condenando a situação na Nicarágua. Depois, mudando completamente de assunto, o senador se levantou e disse que, "falando em dignidade humana", queria entregar o objeto ao ministro.

Manifestantes contrários ao aborto costumam usar o "feto de plástico" para defender que, nesta etapa do desenvolvimento, o embrião já poderia ser considerado um ser humano.

Conforme a legislação brasileira, o aborto pode ser realizado até a 12ª semana de gestação, em alguns casos específicos.