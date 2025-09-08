Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Eduardo Bolsonaro elogia discurso de Tarcísio, mas pondera: 'Espero que seja permanente'

Estadão Conteúdo

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) elogiou o discurso do governador Tarcísio de Freitas em evento a favor da anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista no último dia 7. Contudo, Eduardo não escondeu que teve divergências com o governador e afirmou que espera que a fala de Tarcísio seja permanente, assim como suas condutas. As declarações foram dadas em entrevista ao site Poder360.

"Eu vou evitar entrar em polêmica com o governador Tarcísio. Mais uma vez, o assunto da eleição não é para agora. Ele é, principalmente, para o ano que vem. E quem vai decidir isso tudo caso esse cenário onde o Bolsonaro não possa (concorrer) se configure será o próprio Jair Bolsonaro. Do Tarcísio eu tenho um elogio a fazer: eu acho que ele, na manifestação, foi muito feliz no seu discurso. Espero que essa fala seja permanente, seguida das suas condutas pró-anistia e acho que nesse momento isso é o principal", disse ele.

Eduardo Bolsonaro evitou falar se Tarcísio poderia ser um nome a ser apoiado por Bolsonaro em 2026, afirmando que "muita coisa pode acontecer" até a eleição. "E o próprio Tarcísio, igual a minha (opinião), o que a gente fala? Que o candidato é o Jair Messias Bolsonaro. Então vamos pra frente", enfatizou.

Na entrevista, Eduardo Bolsonaro também foi questionado sobre a discussão com o pai, por causa de Tarcísio, revelada em conversas divulgadas pela Polícia Federal.

"Obviamente, a minha crítica com o Tarcísio todos sabem. O Tarcísio sempre acreditou num caminho mais pelo diálogo. Eu não acreditava nesse caminho do diálogo, porque a gente estava sem poder de barganha nenhum. A gente estava, como Winston Churchill falava, com a cabeça na boca do leão. Então, o que a gente fez aqui (nos Estados Unidos)? A gente colocou artilharias voltadas para o violador de direitos humanos Alexandre de Moraes", disse, complementando:

"Chega num ponto em que o Tarcísio chega para somar. Seja muito bem-vindo governador Tarcísio. Fico feliz com suas movimentações."

O filho de Bolsonaro, que já admitiu interesse em concorrer caso o pai, inelegível, não possa participar da eleição, afirmou que os motivos para a mudança de postura de Tarcísio não lhe interessam. "Para mim, pouco importa a motivação dele, que vão cogitar de ele se estar trabalhando por conta disso, se ele foi motivado por aquilo, isso aí já não me interessa. Acho até que é uma boa pergunta a ser feita para o governador Tarcísio, e cada um faça o seu julgamento. Agora o foco é na anistia ampla, geral e irrestrita."

No discurso na Avenida Paulista, Tarcísio de Freitas elevou as críticas ao Supremo Tribunal Federal, citando Alexandre de Moraes pela primeira vez. Ele afirmou haver "tirania" do ministro fo STF e disse que não aceitar que um "ditador paute o que devemos fazer".

MANIFESTAÇÃO/ATOS/7 DE SETEMBRO/SP/BOLSONARO/TARCÍSIO/EDUARDO BOLSONARO
